Подруга жертвы стрельбы в пермском вузе высказалась о приговоре Бекмансурову

Подруга погибшей при стрельбе в пермском вузе поддержала приговор Бекмансурову

Подруга погибшей в результате стрельбы в пермском университете Екатерины Шакировой Дарья А. в разговоре с «Лентой.ру» отреагировала на решение суда приговорить стрелка Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению. Она посчитала такой приговор справедливым.

«Абсолютно согласна [с вердиктом суда]. Погибли невинные люди беспричинно. Такой поступок крайне негуманный», — сказала она.

Ранее Пермский краевой суд приговорил бывшего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в убийстве шести человек, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и причинении вреда имуществу. Бекмансурова обязали также выплатить компенсацию в размере 18,3 миллиона рублей.

Стрельба в пермском университете (ПГНИУ) произошла 20 сентября 2021 года. Тогда бывший студент Тимур Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию учебного заведения и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.