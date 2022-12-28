В ЛНР рассказали об ударных группах ВСУ на краснолиманском направлении

Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал об ударных группах ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают резервы ударных группировок в тылу на краснолиманском и купянском направлениях. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки, пишет ТАСС.

«Создаются новые места сосредоточения вооружения и военной техники, накапливаются запасы материально-технических средств и провизии», — рассказал он.

Марочко отметил, что с направлений, которые командование Украины считает менее опасными, происходит переброска личного состава с «последующим расквартированием» около мест нахождения техники. По словам офицера, ВСУ проводят всю работу с «максимальной светомаскировкой» в темное время суток.

Ранее Марочко допустил, что Киев рассматривает район Кременной как приоритетное направление для атак из-за преимуществ географического расположения. Речь идет о хвойных лесах, которые можно использовать, чтобы замаскировать вооружение и ВСУ. Как утверждает Марочко, наступательные движения Украины могут быть с северо-запада, запада и юго-запада от Кременной.