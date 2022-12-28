В ЛНР рассказали об увеличении числа женщин в рядах ВСУ

Офицер милиции ЛНР Марочко отметил увеличение числа женщин в рядах армии Киева в Донбассе

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано увеличение числа женщин-военнослужащих, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

«В зоне ответственности 2-го Армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола», — рассказал он.

По словам Марочко, число женщин увеличилось главным образом в тыловых районах близ линии соприкосновения. В частности, жители Харьковской области отмечают, что женские военные патрули часто проверяют документы и автомобили на блокпостах трассы, ведущей в направлении Сватово.

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