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09:26, 28 декабря 2022Бывший СССР

В ЛНР рассказали об увеличении числа женщин в рядах ВСУ

Офицер милиции ЛНР Марочко отметил увеличение числа женщин в рядах армии Киева в Донбассе

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано увеличение числа женщин-военнослужащих, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

«В зоне ответственности 2-го Армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола», — рассказал он.

По словам Марочко, число женщин увеличилось главным образом в тыловых районах близ линии соприкосновения. В частности, жители Харьковской области отмечают, что женские военные патрули часто проверяют документы и автомобили на блокпостах трассы, ведущей в направлении Сватово.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за огромных потерь Вооруженных сил на Украине вынуждены мобилизовать подростков.

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Варвара Кошечкина
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