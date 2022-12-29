Убийца двух женщин попался через 17 лет из-за нарушения ПДД

Изнасиловавшего и убившего двух женщин Кристофера Гонсалеса из США арестовали через 17 лет

В США изнасиловавший и убивший двух женщин житель штата Нью-Йорк попался через 17 лет после первого преступления из-за вождения без прав. Об этом сообщает Law & Crime.

19-летняя Дора Делвалле Альмонтасер из Бруклина была изнасилована и задушена телефонным шнуром, когда осталась одна в доме своего дяди в декабре 2000 года. Полиции удалось получить образец ДНК и отпечатки пальцев предполагаемого убийцы, но они не значился в базах данных. В 2005 году схожим образом была убита 25-летняя Энджел Сербей из города Йонкерс. С тела погибшей также удалось получить образец ДНК преступника, и выяснилось, что с женщинами расправился один и тот же человек.

Оба дела оставались нераскрытыми до конца 2017 года, когда один из детективов полиции Нью-Йорка решил заняться повторным расследованием убийства Альмонтасер. Он снова проверил отпечатки предполагаемого злоумышленника по полицейской базе. Оказалось, что они принадлежат некоему Кристоферу Гонсалесу из Флориды, которого арестовывали в Нью-Йорке весной 2017-го за вождение без прав. После задержания преступник заплатил залог за нарушение ПДД и сразу же вернулся в город Нейплс, где жил с женой и работал в магазине игрушек. В ноябре того же года его арестовали по обвинению в убийстве Доры Альмонтасер.

Выяснилось, что в 2000-х годах Гонсалес жил в Нью-Йорке всего в нескольких кварталах от домов своих жертв. Несмотря на представленные следствием доказательства, преступник отказывался признавать себя виновным пять лет. Однако 21 декабря 2022-го он решил внезапно признаться в обоих убийствах.

Кристофера Гонсалеса приговорили к двум срокам от 20 лет до пожизненного заключения.

Ранее в Великобритании осудили преступника, убившего и изнасиловавшего 15-летнюю племянницу сожительницы в 1975 году. 74-летнего Денниса Макгрори удалось изобличить благодаря ДНК-тесту.