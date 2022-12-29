Российская авиакомпания начала продажу авиабилетов от 975 рублей

«Аврора» запустила акцию по продаже билетов от 975 рублей на 2023 год

Российская авиакомпания «Аврора» запустила акцию по продаже бюджетных авиабилетов по стране. Об этом сообщает телеканал ОТВ со ссылкой на официальный релиз перевозчика.

Уточняется, что спецпредложение распространяется на рейсы, выполняемые по Приморскому краю на январь — март 2023 года. Стоимость проездных документов составляет от 975 до 3166 рублей. В рамках акции отечественные туристы могут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Владивосток, Терней, Амгу, Преображение, Кавалерово, Дальнегорск, Пластун, Единка и Светлая.

Отмечается, что окончательная стоимость зависит от направления и даты полета. Билеты начали продаваться на официальном сайте компании.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил увеличение кешбэка за путешествия на Дальний Восток. Так, при бронировании отелей и санаториев максимальная сумма возврата части средств туристам увеличена с 20 до 40 тысяч рублей.

