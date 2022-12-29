Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:21, 29 декабря 2022Путешествия

Российская авиакомпания начала продажу авиабилетов от 975 рублей

«Аврора» запустила акцию по продаже билетов от 975 рублей на 2023 год

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская авиакомпания «Аврора» запустила акцию по продаже бюджетных авиабилетов по стране. Об этом сообщает телеканал ОТВ со ссылкой на официальный релиз перевозчика.

Уточняется, что спецпредложение распространяется на рейсы, выполняемые по Приморскому краю на январь — март 2023 года. Стоимость проездных документов составляет от 975 до 3166 рублей. В рамках акции отечественные туристы могут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Владивосток, Терней, Амгу, Преображение, Кавалерово, Дальнегорск, Пластун, Единка и Светлая.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Отмечается, что окончательная стоимость зависит от направления и даты полета. Билеты начали продаваться на официальном сайте компании.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил увеличение кешбэка за путешествия на Дальний Восток. Так, при бронировании отелей и санаториев максимальная сумма возврата части средств туристам увеличена с 20 до 40 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал иллюзорной «формулу мира» Зеленского
Избивший посетителя в торговом центре российский боец подписал контракт с UFC
Создан снижающий вдвое смертность при пересадке костного мозга метод
В Одесской и Житомирской областях произошли взрывы
Мадонна отметила Рождество в нижнем белье с детьми и смутила фанатов
В Киеве и области прозвучали взрывы
В ЛНР заявили о нехватке боеприпасов у ВСУ на купянском направлении
Россиянина осудят за убийство гостеприимной знакомой и поджог дома с ее телом
Шойгу высказался о проблемах при проведении частичной мобилизации
Врачи назвали распространенную ошибку перед новогодним застольем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.