Париться в России стало дороже

«Чек Индекс»: поход в баню и покупка банных принадлежностей подорожали на 10% за год

Единоразовый поход в баню и покупка необходимых принадлежностей в этом году обойдется россиянам в среднем в 1723 рубля — это на 10 процентов дороже, чем в прошлом, пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Чек Индекс».

Эксперты отметили, что россияне стали париться в банях на 17 процентов чаще в этом декабре по сравнению с прошлым, а также закупили на 65 процентов больше банных наборов. Средний чек на посещение бани или сауны в этом году оказался 729 рублей (плюс пять процентов). За пару веников средний чек взлетел на 16 процентов — до 421 рубля.

По итогам 2022 года рост цен в России составит около 12 процентов, сообщил ранее глава Министерства финансов страны Антон Силуанов.

По декабрьскому прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7 процентов в 2023 году и вернется к четырем процентам в 2024 году.