В Белоруссии нашли труп на границе с Польшей

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что на границе с Польшей нашли труп беженца

В Белоруссии нашли труп беженца на границе с Польшей. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.

«Очередная смерть зафиксирована 28 декабря. Пограничники заставы "Голынка" обнаружили вблизи границы тело гражданина Того. Характер следов, обнаруженных экспертами, указывает, что иностранца перетащили с территории Польши», — сказано в заявлении.

Ведомство отметило, что граница на данном участке не имеет инженерных заграждений. Согласно сообщению, за последний месяц это третий случай, когда польские военные «выбрасывают мертвых людей». С начала года произошедшее является восьмой смертью на границе с Польшей, добавили в Госпогранкомитете.

12 декабря в Белоруссии заявили о попытке польских силовиков вытеснить беженцев на территорию республики. Ранее белорусские пограничники обнаружили тело иностранца на границе с Польшей. Труп нашли около калитки для миграции животных.