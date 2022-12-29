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18:00, 29 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии нашли труп на границе с Польшей

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что на границе с Польшей нашли труп беженца

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Белоруссии нашли труп беженца на границе с Польшей. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.

«Очередная смерть зафиксирована 28 декабря. Пограничники заставы "Голынка" обнаружили вблизи границы тело гражданина Того. Характер следов, обнаруженных экспертами, указывает, что иностранца перетащили с территории Польши», — сказано в заявлении.

Ведомство отметило, что граница на данном участке не имеет инженерных заграждений. Согласно сообщению, за последний месяц это третий случай, когда польские военные «выбрасывают мертвых людей». С начала года произошедшее является восьмой смертью на границе с Польшей, добавили в Госпогранкомитете.

12 декабря в Белоруссии заявили о попытке польских силовиков вытеснить беженцев на территорию республики. Ранее белорусские пограничники обнаружили тело иностранца на границе с Польшей. Труп нашли около калитки для миграции животных.

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Кристина Есикова
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