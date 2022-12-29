Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

Росстат сообщил, что безработица в РФ снизилась до нового исторического минимума 3,7%

Безработица в России в ноябре 2022 года снизилась до нового исторического минимума в 3,7 процента, об этом сообщается в докладе Росстата.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2022 года составил 3,7 процента (без исключения сезонного фактора)», — отмечается в документе. Всего в стране классифицироваться как безработные 2,7 миллиона человек.

До этого исторический минимум фиксировался в августе на уровне 3,8 процента. В общей сложности за год безработица пять раз обновляла исторические минимумы, в феврале она снизилась до 4,1 процента, в апреле — до 4 процентов, в мае — до 3,9.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина допустила, что в дальнейшем нехватка рабочей силы в России может нарастать. Она констатировала, что в будущем году возможны не только исторически низкие уровни безработицы, но и рост зарплат.