Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
04:49, 29 декабря 2022Экономика

Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

Росстат сообщил, что безработица в РФ снизилась до нового исторического минимума 3,7%

Фото: Ilya Koshelev/ Globallokpress.com

Безработица в России в ноябре 2022 года снизилась до нового исторического минимума в 3,7 процента, об этом сообщается в докладе Росстата.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2022 года составил 3,7 процента (без исключения сезонного фактора)», — отмечается в документе. Всего в стране классифицироваться как безработные 2,7 миллиона человек.

До этого исторический минимум фиксировался в августе на уровне 3,8 процента. В общей сложности за год безработица пять раз обновляла исторические минимумы, в феврале она снизилась до 4,1 процента, в апреле — до 4 процентов, в мае — до 3,9.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина допустила, что в дальнейшем нехватка рабочей силы в России может нарастать. Она констатировала, что в будущем году возможны не только исторически низкие уровни безработицы, но и рост зарплат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД заявили об официальном отказе США напрямую воевать против России
СБУ заставляла пленных военных ДНР давать ложные показания
Онколог назвал сигнализирующие об опухоли в легких признаки кашля
Безработица в России снизилась до нового исторического минимума
В древнем турецком городе обнаружили античные скульптуры
Российский военный рассказал об «артиллерийских дуэлях» в районе Торского в ДНР
Во Франции раскритиковали помощь Евросоюза Украине
Германия столкнулась с проблемами развития возобновляемых источников энергии
В России появится ГОСТ для частных охранников
45-летняя Сара Мишель Геллар показала фигуру в купальнике и удивила фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.