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16:41, 29 декабря 2022Экономика

В Госдуме признали ущерб экономике из-за нападок на уехавших из страны россиян

Депутат Госдумы Наумов: конфискация имущества уехавших граждан ударила бы по экономике
СюжетСанкции против России:

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Конфискация имущества покинувших страну в 2022 году граждан принесла бы стране исключительно ущерб и ударила бы по другим инициативам. Таким образом заявление сенатора Сергея Цекова прокомментировал депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов, передает РИА Новости.

По его словам, если законопроекты о конфискации появятся, то лучше сразу же обратиться в Конституционный суд. При этом он подчеркнул, что сам вброс такой идеи, даже без окончательного решения, вредит экономике.

«Только мне кажется, что такие инициативы мимоходом дискредитируют все программы гуманитарной помощи "Тыл-Фронту"?» — задался вопросом депутат.

Он напомнил, что конфискация может коснуться личной собственности граждан, квартир, машин, которые могут быть взяты в кредит или находиться в общей собственности. Кроме того, инициатива направлена на высококлассных специалистов, которые выдерживают конкуренцию на международном уровне. Столь жесткие санкции окончательно настроят их против России.

Ранее инициативу Цекова раскритиковал его коллега по Совету Федерации Андрей Клишас. Он отметил, что такая конфискация противоречит Конституции и хотя бы потому нереализуема, но у некоторых сенаторов тяга к эпатажным заявлениям побеждает все.

В своем заявлении Цеков, представляющий в Совете Федерации Крым, потребовал лишить всего «либералов и предателей». В качестве примера таких несознательных граждан он привел певицу Аллу Пугачеву, которая раскритиковала признание своего мужа Максима Галкина иностранным агентом, попросила включить себя в тот же список, не выразила поддержку действиям России в 2022 году, а в сентябре покинула страну.

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Платон Щукин
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