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13:25, 29 декабря 2022Россия

ВС России уничтожили две американские системы М777 и РСЗО HIMARS

МО РФ отчиталось об уничтожении двух американских систем М777 и боевой машины РСЗО HIMARS

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области уничтожили две американские артиллерийские системы М777. Об этом в четверг, 29 декабря, журналистам заявили в Минобороны России.

Также в военном ведомстве отчитались, что в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) была уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и других боевых бронированных машин и 953 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля.

Евгения Куликова
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