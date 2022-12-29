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14:33, 29 декабря 2022Экономика

Россияне назвали главные причины для увольнения

Роструд: около 22 процентов россиян меняют место работы из-за низкой зарплаты

Фото: Sigmund / Unsplash

Около 22 процентов россиян, опрошенных Рострудом на портале «Работа России», меняют место работы из-за недостаточного уровня зарплаты. Об этом со ссылкой на исследование сообщает ТАСС.

Также одной из главных причин увольнений граждане называют разногласия с руководством — таких респондентов оказалось примерно 16 процентов. Россияне, помимо этого, отмечали отсутствие карьерного роста и неудобный график работы, а также отсутствие взаимопонимания с коллективом и задержки на работе.

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Кроме того, половина граждан на вопрос о том, жалеют ли они, что ушли с предыдущего места работы, заявили, что никогда этого не делали. При этом каждый второй респондент вспоминал о сожалении. Согласно результатам опроса, большая часть россиян за время своей карьеры получали предложение от бывшего работодателя вернуться на прежнее место работы, однако не соглашались около 60 процентов. При этом 78 процентов респондентов никогда не обращались к бывшему работодателю с просьбой о трудоустройстве.

Ранее стало известно, что около 38 процентов российских компаний увеличили затраты на фонд оплаты труда (ФОТ) в 2022 году. Увеличение расходов на ФОТ может быть связано с расширением штата или повышением зарплат текущих сотрудников на фоне дефицита кадров, отмечают эксперты.

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Мария Грушко
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