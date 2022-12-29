Умер режиссер одного из самых жестоких фильмов ужасов в истории Руджеро Деодато

В возрасте 83 лет умер режиссер «Ада каннибалов» Руджеро Деодато

Умер итальянский режиссер Руджеро Деодато. Об этом сообщает The Guardian.

Деодато скончался в возрасте 83 лет. Причина его смерти не раскрывается.

Он родился в 1939 году в городе Потенца, Италия, и позднее переехал в Рим, где начал активно работать в киноиндустрии. Был автором таких картин, как «Спасите "Конкорд"!», «Дом на краю парка», «Режь и беги», «Варвары», «Призрак смерти», «Океан» и другие.

Его самой известной работой стал псевдодокументальный фильм ужасов «Ад каннибалов» (1980 год). Он считается одним из первых примеров жанра найденной пленки и одной из самых жестоких картин в истории кино. Изначально фильм был запрещен почти в 60 странах из-за множества сцен с сексуальным насилием и жестоким обращением с животными. После премьеры Деодато был арестован по обвинению в непристойности. Позднее ему предъявили обвинения в нескольких убийствах из-за слухов о том, что актеры из его фильма были специально убиты на камеру. Обвинения в убийстве были сняты после того, как Деодато представил перед судом тех самых «мертвых» актеров. Приговор о жестоком обращении с животными был отменен в 1984 году.