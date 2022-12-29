Германия столкнулась с проблемами развития возобновляемых источников энергии
План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, который предполагает производство 80 процентов к 20230 году от всей электроэнергии за счет возобновляемых источников, обречен на провал. Об этом пишет Bild.
По данным газеты, сейчас все больше экспертов называют эту цель недостижимой. Причины заключаются в том, что расширение ветроэнергетики в Германии застопорилось, отсутствуют необходимые энергохранилища. Также процедуры утверждения таких турбин по-прежнему занимают долгие годы.
При этом в стране есть нехватка хранилищ. Например, в темные и безветренные зимние недели было достаточно зеленой энергии. «Планы Хабека обречены на провал. Ускорить темпы строительства в намеченных масштабах к 2030 году на сегодняшний день абсолютно нереально», — сказал представитель оппозиционного блока ХДС/ХСС по энергетической политике Марк Хельфрих.
Ранее немцев призвали готовиться к возможным локальным отключениям электричества зимой. Глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах Ральф Тислер указал, что ситуация с энергоснабжением в Германии является напряженной.