Обломки сбитого над Энгельсом неопознанного объекта упали во дворе частного дома

Shot: обломки сбитого над Энгельсом неизвестного объекта упали во дворе частного дома

Обломки сбитого над Энгельсом неизвестного объекта упали во дворе частного дома и повредили машину местного жителя. Кадры, снятые очевидцем, публикует Telegram-канал SHOT.

«Тачку разорвало», — говорит мужчина за кадром, на записи видна часть машины, припаркованной за забором, рядом с ней на земле лежит черный предмет.

29 декабря системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Энгельсом Саратовской области неизвестный объект. Глава региона Роман Бусаргин заявил, что угрозы для безопасности жителей нет, объект уничтожен, а эвакуация из города не требуется.

Ранее очевидцы опубликовали кадры работы противовоздушной обороны в небе над Энгельсом. На снимках видно, что выпущенные с земли ракеты ПВО оставляют в небе след дыма.