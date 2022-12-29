Женщина лишилась глаза и рассказала о реакции окружающих на ее внешность

Австралийка Пауэлл лишилась глаза из-за опухоли и посетовала на оскорбления незнакомцев

Жительница Австралии лишилась одного глаза и рассказала о реакции окружающих на ее внешность. Соответствующей историй она поделилась с изданием News.com.au.

34-летняя Риане Пауэлл сообщила, что в 2017 году ей удалили левый глаз из-за опухоли головного мозга. По словам героини материала, после операции она начала регулярно сталкиваться с критикой ее внешнего вида со стороны незнакомцев в сети и реальной жизни. «Меня называют уродом и избегают, словно я дикое животное», — посетовала женщина.

Вдобавок австралийка уточнила, что многие прохожие отворачиваются от нее или закрывают лицо руками при встрече на улице. Кроме того, как утверждает Пауэлл, люди часто фотографируют и оскорбляют ее из-за особенностей лица. «Они относятся ко мне как к персонажу фильма ужасов», — поделилась собеседница портала.

Пауэлл также призналась, что вопреки лицевому дефекту научилась любить свою новую внешность. «Я очень люблю укладывать свои волосы и краситься. Операция не слишком повлияла на мою личную жизнь, я регулярно встречаюсь с мужчинами и наслаждаюсь этим», — заключила она.

Ранее в декабре косметолог Риган Эллис сделала пластическую операцию по уменьшению щек и поделилась страшными последствиями. Так, в одном из последних материалов юзерша призналась, что удалила лишний жировой слой на лице, вследствие чего осталась с волдырями и язвами во рту. На размещенных кадрах видно, что после операции щеки девушки сильно отекли и приобрели неестественную выпуклую форму.