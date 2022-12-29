В Великобритании пограничника арестовали за нелегальную миграцию
Telegraph: британская полиция арестовала пограничника за нелегальную миграцию
Британский пограничник был арестован полицией по подозрению в нелегальной миграции. Об этом пишет газета The Telegraph.
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Сообщается, что мужчина, прибывший в Великобританию с Балкан около 20 лет назад, участвовал в забастовке пограничников в аэропорту, где и был арестован правоохранителями.
Как отмечает издание, задержанный солгал о своем происхождении и подделал документы, чтобы остаться на территории Соединенного Королевства.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Лондон предпримет новые меры, чтобы ускорить возвращение нелегальных мигрантов обратно в Албанию.