В Великобритании пограничника арестовали за нелегальную миграцию

Telegraph: британская полиция арестовала пограничника за нелегальную миграцию

Британский пограничник был арестован полицией по подозрению в нелегальной миграции. Об этом пишет газета The Telegraph.

Сообщается, что мужчина, прибывший в Великобританию с Балкан около 20 лет назад, участвовал в забастовке пограничников в аэропорту, где и был арестован правоохранителями.

Как отмечает издание, задержанный солгал о своем происхождении и подделал документы, чтобы остаться на территории Соединенного Королевства.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Лондон предпримет новые меры, чтобы ускорить возвращение нелегальных мигрантов обратно в Албанию.