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16:37, 13 декабря 2022Мир

Премьер Британии пообещал возвратить беженцев в Албанию

Премьер Британии Сунак пообещал ускорить возвращение нелегальных мигрантов в Албанию

Фото: Michel Spingler / AP

Лондон предпримет новые меры, чтобы ускорить возвращение нелегальных мигрантов обратно в Албанию, пообещал премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Twitter.

По его словам, в рамках нового соглашения с Албанией планируется ввести единый командный центр по борьбе с небольшими лодками, чтобы повысить эффективность полиции на канале. Политик подчеркнул, что это позволит объединить военные и гражданские возможности для скоординированного реагирования на незаконное проникновение в страну.

Помимо этого, британские власти собираются удвоить финансирование Национального агентства по борьбе с преступностью для борьбы с иммиграционными правонарушениями в Европе. Кроме того, решено переселить до 10 тысяч беженцев из дорогих гостиниц в места подешевле, такие как заброшенные парки отдыха и бывшие студенческие общежития.

«Я рассчитываю ликвидировать отставание в принятии решений о предоставлении убежища к концу следующего года», — сказал Сунак.

Ранее в Германии предложили решение для размещения украинских беженцев. В частности, власти Гамбурга собираются разместить мигрантов с Украины в передвижных контейнерах, в которых могут расположиться до шести человек.

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Виктория Кондратьева
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