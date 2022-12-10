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16:29, 10 декабря 2022Мир

В Гамбурге захотели разместить украинских беженцев в передвижных контейнерах

BILD: власти Гамбурга разместят украинских беженцев в передвижных контейнерах

Фото: Shutterstock

Власти Гамбурга хотят разместить беженцев из Украины в передвижных контейнерах. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты Bild .

Уточняется, что более 50 тысяч мигрантов, зарегистрированных в городе, нуждаются в жилье, при этом среди них 20 тысяч граждан Украины. Местные власти решили разместить беженцев в передвижных контейнерах из-за нехватки мест в городских приютах и общежитиях.

Размеры такого жилья составляют шесть метров в длину и два с половиной метра в ширину. Контейнеры оснащены кухней и ванной комнатой, кроме того, в них есть водо- и газоснабжение. Отмечается, что в одном контейнере могут расположиться до шести человек.

Сенатор Гамбурга по социальным вопросам Мелани Леонхард рассказала, что населенный пункт принимает около 100 мигрантов ежедневно. По ее словам, в подобных условиях передвижные контейнеры станут быстрым решением поиска жилья для приезжих из Афганистана, Сирии и Украины.

Ранее сообщалось о решение эстонских властей перенаправить украинских мигрантов в Финляндию. «Мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам с Украины», — заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

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Виктория Кондратьева
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