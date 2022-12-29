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00:07, 30 декабря 2022Экономика

В России проиндексируют пенсии

С 1 января страховые пенсии в России проиндексируют на 4,8%

Фото: Shutterstock

С 1 января в России вырастут пенсии для неработающих пенсионеров — страховые пенсии по старости проиндексируют на 4,8 процента, следует из федерального закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023 год.

Министерство труда пояснило, что в годовом выражении 1 января 2023-го размер пособий вырастет на 15,3 процента. На выплату страховых пенсий из бюджета Социального фонда направят около 9,5 триллиона рублей.

В начале 2022 года средний размер выплаты неработающим пенсионерам составлял 19 017 рублей, в декабре 2022 года, после июньской индексации, он достиг 20 864 рублей, а в январе 2023 года — 21 864 рублей.

Кроме того, с 1 января на 10 процентов проиндексируют социальные выплаты в Москве. Вырастут пособия для многодетных семей, детей граждан, погибших в результате терактов и катастроф, детей и родителей военнослужащих, семей, воспитывающих инвалидов, студенческих семей, детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны, труда, детей войны, героев Советского Союза и России, долгожителей в возрасте сто лет и старше и иных льготных категорий граждан.

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Софья Ермакова
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