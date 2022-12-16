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22:42, 16 декабря 2022Россия

В Москве проиндексируют социальные выплаты на десять процентов

Правительство Москвы пообещало проиндексировать соцвыплаты с 1 января 2023 года на 10%
СюжетЛьготы для пенсионеров:

Фото: Sergey Petrov/ Globallookpress.com

Правительство Москвы пообещало проиндексировать социальные выплаты на десять процентов с 1 января 2023 года. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

«С 1 января 2023 года социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты жителям, пользующимся льготами, увеличатся на десять процентов», — отмечается в сообщении.

Вырастут выплаты для многодетных семей, детей граждан, погибших в результате терактов и катастроф, детей и родителей военнослужащих, семей, воспитывающих инвалидов, студенческих семей, детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны, труда, детей войны, героев Советского Союза и России, долгожителей в возрасте сто лет и старше и иных льготных категорий граждан.

Минимальный размер пенсии с доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц, ее получат более двух миллионов жителей столицы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее в кабмине отвергли идею о выплате россиянам 13-й пенсии в декабре и назвали эту идею противоречащей пенсионному законодательству.

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Марина Совина
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