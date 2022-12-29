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19:45, 29 декабря 2022Ценности

Блогерша раскрыла простой способ уменьшить широкие джинсы в домашних условиях

TikTok-блогерша Мишель Янсе застегнула пуговицу через петлю для ремня и уменьшила джинсы

Фото: TikTok.com/@michel.c.janse

Жительница США раскрыла простой способ уменьшить широкие в талии джинсы в домашних условиях. Соответствующее видео появилось на странице юзерши с никнеймом @michel.c.janse в TikTok.

20-летняя Мишель Янсе предстала перед подписчиками в синих брюках прямого кроя, которые оказались ей велики в поясе. На размещенных кадрах блогерша сначала продела пуговицу в ближайшую петлю для ремня, а затем застегнула джинсы привычным способом. «У меня нестандартный тип фигуры с широкими бедрами. Этот метод меня спасает», — рассказала она.

В опубликованном ролике видно, что в результате предмет гардероба стал подходить ей по размеру. «Это совет для тех, кто не хочет перешивать вещь и тратить лишние деньги», — заключила американка в посте, который стал вирусным и набрал 124 тысячи просмотров.

Подписчики неоднозначно отреагировали на рекомендацию Янсе, о чем написали в комментариях под публикацией. «И почему я не знала об этом раньше», «Спасибо за совет!» — написали одни. «Вы также можете использовать ремень», «Честный вопрос: ремень уже не в моде?», «Советую: просто перестаньте носить джинсы с высокой талией», — раскритиковали другие.

В ноябре блогерша Фойника Кей показала способ, с помощью которого можно подогнать джинсы по размеру без шитья. Девушка сняла джинсы и карандашом нарисовала у каждой петли перевернутый треугольник. Затем она прошила несколько рядов, используя для этого толстую иглу и белую нить, и затянула их.

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Екатерина Ештокина
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