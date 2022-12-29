Женщина нашла способ усмирить шумных соседей

31-летняя женщина записала разговор соседей, чтобы заставить их не шуметь

31-летняя пользовательница форума Reddit страдала из-за шумных вечеринок соседей и нашла способ их усмирить. О своем поступке она написала в сабреддит Am I The Asshole («А не сволочь ли я?»), чтобы узнать мнение комментаторов.

Женщина живет в многоквартирном доме вместе с мужем над громкими соседями. Она рассказала, что работает из дома, поэтому испытывает дискомфорт от громких разговоров, криков и музыки. Пользовательница форума оставила на двери соседей записку, напомнив о хорошей слышимости. По словам женщины, на какое-то время жители затихли, однако во время праздников их вечеринки возобновились.

Пользовательница снова оставила записку соседям, но на этот раз ее просьбы были проигнорированы. Тогда она решила действовать другим способом. «Недавно утром я проснулась и пыталась собраться с мыслями, чтобы начать работать, и услышала громкий диалог соседей. Создалось ощущение, будто они говорят у меня за спиной. Поэтому я прекратила работать и вместо этого записала на бумаге их разговор», — говорит женщина. Затем она просунула листок под дверь соседей, надеясь заставить их не шуметь.

Женщина утверждает, что ее муж назвал этот поступок странным и жутким. Тогда она обратилась к пользователям форума, желая узнать их мнение. Многие люди с пониманием отнеслись к действиям женщины. «Это был странный поступок, но, учитывая текущие проблемы, не безумный. Можете ли вы попросить арендодателя исправить ситуацию? Я предполагаю, что это будет недешево, но спросить не помешает», — советует один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Германии 72-летняя пациентка отключила 79-летнюю соседку по палате от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за раздражающего шума. Врачам удалось реанимировать пострадавшую и стабилизировать ее состояние.

