Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:32, 29 декабря 2022Бывший СССР

Украинский комбат сравнил оснащение ВСУ и российских войск минометами

Times: украинский комбат Кишак пожаловался на нехватку минометов в районе Угледара

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Командир 48-го стрелкового батальона 72-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назарий Кишак пожаловался на нехватку минометов в районе города Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). В интервью британской газете Times он рассказал, что на данном участке фронта у его бойцов гораздо меньше артиллерийских орудий, чем у российских военнослужащих.

«Соотношение минометов 1:7 в пользу русских», — сравнил оснащение российской и украинской армий на этом направлении Кишак. Кроме того, подчеркнул он, у ВСУ недостаточно артиллерии. «Нам также очень мешает грязь», — объяснил комбат и добавил, что именно она затрудняет солдатам вход и выход из Угледара.

Он также выразил мнение, что из-за грязи украинским войскам пока не следует начинать наступление. «Любое наступление означает потери, что бы ни говорили наши власти, поэтому нужно взвесить, стоит ли оно того?» — задался вопросом Кишак.

Ранее сообщалось, что артиллеристы ВСУ, дислоцированные в Артемовске, разочаровались в переданных Италией минометах 1966 года выпуска. «Это устаревшие модели, они были изготовлены в 1966 году, а системы оптики и наведения датируются 1947 годом. Они намного хуже, чем советские аналоги периода Второй мировой войны», — рассказали украинские военнослужащие. По их словам, в подразделение поступило шесть орудий, но без комплекта боеприпасов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Небо над Саратовской областью закрыли после атаки беспилотников
В Госдуме выступили против выделения госденег на российскую операционную систему
Анастасия Волочкова объяснила отказ от визажистов
Звезда клипа про «лабутены» назвала главный недостаток Москвы
В США заявили о недооценившем угрозу провала на Украине Вашингтоне
В Белоруссии назвали причину падения украинской ракеты
В Великобритании заявили о новом крупном пакете невоенной помощи Украине
Таксист протаранил коляску с четырехлетней девочкой на переходе в Москве
На российской трассе произошла авария с четырьмя погибшими и пятью пострадавшими
Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.