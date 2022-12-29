Times: украинский комбат Кишак пожаловался на нехватку минометов в районе Угледара

Командир 48-го стрелкового батальона 72-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назарий Кишак пожаловался на нехватку минометов в районе города Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). В интервью британской газете Times он рассказал, что на данном участке фронта у его бойцов гораздо меньше артиллерийских орудий, чем у российских военнослужащих.

«Соотношение минометов 1:7 в пользу русских», — сравнил оснащение российской и украинской армий на этом направлении Кишак. Кроме того, подчеркнул он, у ВСУ недостаточно артиллерии. «Нам также очень мешает грязь», — объяснил комбат и добавил, что именно она затрудняет солдатам вход и выход из Угледара.

Он также выразил мнение, что из-за грязи украинским войскам пока не следует начинать наступление. «Любое наступление означает потери, что бы ни говорили наши власти, поэтому нужно взвесить, стоит ли оно того?» — задался вопросом Кишак.

Ранее сообщалось, что артиллеристы ВСУ, дислоцированные в Артемовске, разочаровались в переданных Италией минометах 1966 года выпуска. «Это устаревшие модели, они были изготовлены в 1966 году, а системы оптики и наведения датируются 1947 годом. Они намного хуже, чем советские аналоги периода Второй мировой войны», — рассказали украинские военнослужащие. По их словам, в подразделение поступило шесть орудий, но без комплекта боеприпасов.