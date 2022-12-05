Солдаты ВСУ в Артемовске разочаровались в итальянских минометах 1966 года выпуска

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в Артемовске, разочаровались в переданных Италией минометах 1966 года выпуска, пишет итальянская газета Corriere della Serra. По словам солдат ВСУ, оптика минометов была изготовлена практически сразу после окончания Великой Отечественной войны.

«Это устаревшие модели, они были изготовлены в 1966 году, а системы оптики и наведения датируются 1947 годом. Они намного хуже, чем советские аналоги периода Второй мировой войны», — рассказали военнослужащие ВСУ.

Они также отметили, что в их подразделение поступило шесть орудий, но без комплекта боеприпасов. Поэтому артиллеристам ВСУ пришлось использовать американские и польские мины для стрельбы из этих минометов, снижая таким образом точность огня и скорость его ведения.

Накануне украинский предприниматель Андрей Вадатурский рассказал о проблемах в сельскохозяйственном секторе страны. По его словам, нарушение привычных маршрутов экспорта украинского зерна из-за боевых действий привело ко кратному увеличению расходов на логистику, а количество посеянной пшеницы в этом году на Украине примерно на 40 процентов меньше, чем в прошлом.