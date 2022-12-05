Украинский бизнесмен Вадатурский заявил о проблемах аграрного дела из-за боевых действий

Нарушение привычных маршрутов экспорта украинского зерна из-за боевых действий привело ко кратному увеличению расходов на логистику, а количество посеянной пшеницы в этом году на Украине примерно на 40 процентов меньше, чем в прошлом.

Об этом рассказал украинский предприниматель и экс-депутат Верховной рады, глава сельскохозяйственной компании «Нибулон» Андрей Вадатурский в материале для Politico.

Невозможность привычно использовать порт Николаева заставила украинских аграриев переориентировать маршруты поставок зерна. Однако, по словам Вадатурского, это привело к тому, что «в среднем расходы на логистику выросли в 10-40 раз, в зависимости от маршрута. Экспорт через Польшу и Румынию медленный из-за бюрократических задержек на границе».

Кроме того, из-за последствий боевых действий, таких как нехватка удобрений, «объем посеянной пшеницы на Украине в этом году уже на 40 процентов меньше, чем в прошлом, а разминирование сельскохозяйственных земель страны может занять десятилетия».

По мнению Вадатурского, западные страны должны обеспечить украинский сельскохозяйственный сектор доступными кредитами, помочь с оборудованием, а также способствовать расширению зернового коридора для включения в него порта города Николаев.

Ранее обозреватель польской газеты Kresy Марек Троян указал на пропаганду Киева по отношению к Варшаве. Как заметил Троян, в украинских СМИ, где говорится, что украинцы якобы внесли в экономику столько, сколько Варшава выплатила в качестве военной помощи. Это, по его мнению, не соответствует действительности.