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03:36, 29 декабря 2022Мир

Лавров оценил вероятность сотрудничества России и Запада

Глава МИД Лавров допустил возвращение России к работе с Западом на новых началах
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал, может ли Москва снова вести сотрудничество с Западом. Его слова приводит РИА Новости.

Глава российского МИД оценил вероятность взаимодействия России и запада и допустил возвращение к этому на обновленных условиях.

«Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают», — подчеркнул дипломат.

В том же интервью Лавров назвал ОБСЕ ареной пропагандистских баталий. По его словам, сейчас ситуация в организации складывается «не лучшим образом». Российский министр обвинил Польшу в том, что на посту председателя ОБСЕ она свела «результативность работы к нулю».

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Марина Совина
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