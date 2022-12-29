Лавров оценил вероятность сотрудничества России и Запада

Глава МИД Лавров допустил возвращение России к работе с Западом на новых началах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал, может ли Москва снова вести сотрудничество с Западом. Его слова приводит РИА Новости.

Глава российского МИД оценил вероятность взаимодействия России и запада и допустил возвращение к этому на обновленных условиях.

«Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают», — подчеркнул дипломат.

В том же интервью Лавров назвал ОБСЕ ареной пропагандистских баталий. По его словам, сейчас ситуация в организации складывается «не лучшим образом». Российский министр обвинил Польшу в том, что на посту председателя ОБСЕ она свела «результативность работы к нулю».