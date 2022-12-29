Супруга Барака Обамы призналась в десятилетней неприязни к нему

Мишель Обама призналась, что в течение десяти лет детства дочерей терпеть не могла мужа

58-летняя супруга бывшего президента США Барака Обамы адвокат Мишель Обама призналась, что терпеть не могла мужа в течение десяти лет детства дочерей. О причинах неприязни она рассказала в интервью Revolt TV, которое цитирует New York Post.

По ее словам, брак бывает трудным, даже если безумно любить партнера. «Некоторые думают, что я кокетничаю, заявляя, что лет десять терпеть не могла мужа. Знаете, когда? Когда дети были маленькими», — объяснила Обама, добавив, что трудности воспитания детей накладывались на карьерные амбиции. «Мы десять лет старались строить карьеры, переживая о школе, о том, кого чем занять, и я думала, что ничего не получается», — продолжила она.

Дочерям супругов Малии и Саше было 10 и 7 лет, когда их отец был избран президентом США. «А маленькие дети, они же террористы. Они выдвигают требования. Они не говорят прямо, с трудом доносят мысль, все время плачут, иррациональны, капризны. А ты их любишь. Винить их нельзя, правда? Вот вы и срываетесь друг на друге», — объяснила Мишель Обама.

Но, добавила Обама, даже в трудные времена она не теряла уважения к мужу. «Он может бесить, но ты смотришь на него и думаешь: я с тобой несчастлива, но я тебя уважаю. Я с тобой не согласна, но ты добрый, умный человек», — поделилась своими мыслями она.

Ранее Мишель Обама раскрыла секрет привлекательности мужа. Она заявила, что на момент начала отношений в будущем муже ее сексуально привлекла прямота его высказываний и их неромантичность.