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10:22, 29 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве сообщили о частичном повреждении энергоструктуры

В Киеве частично обесточена инфраструктура, начались задержки поездов

Фото: Felipe Dana / AP

В Киеве частично обесточена инфраструктура, начались задержки поездов. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця»).

«В результате точечного обесточивания инфраструктуры пять поездов "Украинских железных дорог" из 77 следуют с задержкой более 30 минут», — сказано в публикации.

Ранее на всей территории Украины утром 29 декабря была объявлена воздушная тревога. Помимо областей республики, сирены воздушной тревоги также прозвучали на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Виктория Кондратьева
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