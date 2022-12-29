В Киеве сообщили о частичном повреждении энергоструктуры

В Киеве частично обесточена инфраструктура, начались задержки поездов

В Киеве частично обесточена инфраструктура, начались задержки поездов. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця»).

«В результате точечного обесточивания инфраструктуры пять поездов "Украинских железных дорог" из 77 следуют с задержкой более 30 минут», — сказано в публикации.

Ранее на всей территории Украины утром 29 декабря была объявлена воздушная тревога. Помимо областей республики, сирены воздушной тревоги также прозвучали на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.