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09:33, 29 декабря 2022Россия

В ЛНР заявили о нехватке боеприпасов у ВСУ на купянском направлении

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ вдвое сократили обстрелы позиций ВС РФ на купянском направлении

Фото: Reuters

У находящихся на купянском направлении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается нехватка боеприпасов. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, из-за недостатка снарядов ВСУ вдвое сократили число обстрелов российских позиций на данном направлении в сравнении с предыдущими сутками.

Офицер НМ ЛНР также отметил, что «снарядный голод» в подразделениях украинской армии связан с ограниченным выделением боеприпасов, нарушенной логистикой, нехваткой транспорта и эффективным поражением российскими военными складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее Марочко сообщал о наращивании сил и укреплении позиций украинских войск под Северском в Донецкой народной республике. Он уточнил, что разведка, в частности, зафиксировала передвижение дополнительной батареи из трех 155-миллиметровых гаубиц M777 вблизи населенного пункта.

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Алевтина Запольская
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