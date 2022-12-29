Москвичи стали чаще делать скидки на один тип жилья

ИФК «Сделка»: вторичное жилье в Москве стали чаще продавать со скидкой

В 2022 году вторичные квартиры в Москве стали чаще продавать со скидкой. Делать дисконты продавцов этого типа жилья вынудило снижение спроса — к такому выводу пришли специалисты ИФК «Сделка». Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным компании, за 11 месяцев 2022 года интерес к готовым квартирам в столице сократился на 13,93 процента относительно аналогичного периода в 2021-м. При этом снижение спроса наблюдалось в семи из 11 месяцев. Сильнее всего показатели изменились в апреле — по сравнению с мартом желающих приобрести «вторичку» оказалось на 20,4 процента меньше.

«Сейчас количество сделок на вторичном рынке сократилось. Факторы разные, многие покупатели взяли паузу и будут ждать развития событий», — пояснил руководитель отдела продаж ИФК «Сделка» Иван Сухов. Однако эксперт отметил, что конверсия выросла — большинство запросов оканчиваются заключением сделки.

«При этом продавцы готовы охотнее уступать в цене. Скидки встречаются на 10 процентов от цены в рекламе, при этом средний срок экспозиции составляет 67 дней», — добавил Сухов. По прогнозам специалиста, вторичный рынок жилья в будущем останется в достаточно стабильном состоянии — резкого взлета или падения ожидать не стоит. Эксперт считает, что после продления льготной ипотеки цены на готовые квартиры могут начать постепенно повышаться.

Ранее специалисты предупредили, что в Москве стало сложнее продать вторичное жилье — срок экспозиции значительно увеличился и превысил два месяца. В начале 2022 года срок продажи московской готовых квартир держался на уровне 55 дней, а в конце достиг 60-63 дней. Эксперты ожидают, что в 2023-м показатель еще немного вырастет за счет осторожности покупателей при покупке жилья.