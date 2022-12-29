Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:23, 29 декабря 2022Бывший СССР

В СБУ подтвердили подозрение мэру Полтавы

СБУ подтвердила подозрение мэру Полтавы Мамаю в распространении данных о размещении ВСУ
Александр Мамай

Александр Мамай. Кадр: Інтернет-видання «Полтавщина» / YouTube

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили информацию о предъявлении подозрения мэру Полтавы Александру Мамаю. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ заявили, что градоначальнику было предъявлено подозрение в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях военного положения.

Как уточнили в ведомстве, Мамай распространил данные, которые не были размещены в открытом доступе ни Генштабом ВСУ, ни Минобороны Украины, ни другими уполномоченными госорганами республики.

Ранее о подозрении Мамаю в сливе данных о перемещении ВСУ сообщали украинские СМИ. Кроме того, до этого издание «Полтавщина» также сообщало о проведении СБУ следственных действий в горсовете Полтавы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Небо над Саратовской областью закрыли после атаки беспилотников
Минфин и ЦБ не смогли договориться об использовании криптовалюты в России
Индия забрала российскую нефть после введения потолка цен
Девушка раскрыла способ визуально увеличить губы без филлера и разозлила фанатов
Следствие потребовало заочного ареста основателя «Медиазоны»
Тарасова назвала лучшую спортсменку 2022 года
В СБУ подтвердили подозрение мэру Полтавы
Ряд стран решили тестировать на коронавирус приезжих из Китая
Лукашенко вручил подарки Деду Морозу и Снегурочке
На Украине оценили вероятность вторжения Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.