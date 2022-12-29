В СБУ подтвердили подозрение мэру Полтавы

СБУ подтвердила подозрение мэру Полтавы Мамаю в распространении данных о размещении ВСУ

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили информацию о предъявлении подозрения мэру Полтавы Александру Мамаю. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ заявили, что градоначальнику было предъявлено подозрение в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях военного положения.

Как уточнили в ведомстве, Мамай распространил данные, которые не были размещены в открытом доступе ни Генштабом ВСУ, ни Минобороны Украины, ни другими уполномоченными госорганами республики.

Ранее о подозрении Мамаю в сливе данных о перемещении ВСУ сообщали украинские СМИ. Кроме того, до этого издание «Полтавщина» также сообщало о проведении СБУ следственных действий в горсовете Полтавы.