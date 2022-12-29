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14:00, 29 декабря 2022Мир

Поляки потратят деньги для восстановления от COVID-19 на армию

Польша потратит деньги ЕС на армию вместо расходов на восстановление от COVID-19

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Варшава намерена потратить деньги Евросоюза (ЕС), ранее выделенные европейским фондом восстановления после пандемии COVID-19, на нужды армии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.

«Спор с Европейской комиссией должен быть окончен. Настоящий конфликт разыгрывается сегодня на востоке от Польши, а средства из KPO означают больше денег на польскую армию», — заявил премьер о будущих расходах.

Ранее бывший министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский заявил, что Евросоюз вонзил нож в спину Варшаве на фоне конфликта на Украине. По его словам, заморозка финансирования Польши в рамках восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики можно расценивать как предательство со стороны ЕС, которые согласились предоставить 35 миллиардов евро только в случае реализации предложенных Брюсселем реформ.

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Виктория Кондратьева
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