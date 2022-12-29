Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:22, 29 декабря 2022Ценности

Необычная деталь в наряде 76-летнего Сталлоне развеселила публику

Меховые тапки актера Сильвестра Сталлоне развеселили поклонников

Кадр: @officialslystallone

Американский актер Сильвестр Сталлоне поделился видео с семьей и развеселил публику. Соответствующий пост опубликован на его странице в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

76-летний Сталлоне показал ролик, на котором он позирует вместе с женой, актрисой Дженнифер Флавин, и двумя дочерями Сикстин и Скарлетт в гостиной. На размещенных кадрах видно, что телезвезда запечатлена в зеленом лонгсливе и джинсах. При этом фанатов привлекла другая необычная деталь его наряда — меховые тапки в виде животных.

Публикация Сталлоне стала вирусной и набрала более 3 миллионов просмотров. «Легенда», «Шикарные тапки», «Просто лучший», «Смешная обувь», «С праздником!» — высказывались поклонники в комментариях под постом актера.

В октябре стало известно, что Сталлоне решил продать дом менее чем через год после покупки. Поместье находится в элитном городе Хидден-Хилс. По данным источников, супруги выставили объект на продажу 19 декабря. Они попросили за него 22,5 миллиона долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Минск потребовал от Киева провести расследование из-за инцидента с ракетой
Блогерша раскрыла простой способ уменьшить широкие джинсы в домашних условиях
Российский уголовник учинил в баре расправу над двумя девушками
В Московском зоопарке для Диксона нарядили сосну и подготовили подарок
Родителям назвали правила разговора со столкнувшимся с насилием ребенком
Пассажиров российского самолета эвакуировали из-за загоревшегося пауэрбанка
Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России
Вучич отозвал решение привести войска страны в боевую готовность из-за Косово
Во Франции разрешили продавать листья и цветки конопли
Необычная деталь в наряде 76-летнего Сталлоне развеселила публику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.