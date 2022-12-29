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21:19, 29 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии инцидент с ракетой назвали провокацией со стороны Украины

Белорусский депутат Сергей Дик назвал провокацией со стороны Украины инцидент с ракетой

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Сергей Дик назвал инцидент с упавшей на территории страны ракетой сознательной провокацией со стороны Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ, передает РИА Новости.

«Это провокация, это сознательная провокация, чтобы попытаться внести раскол между Российской Федерацией и Республикой Беларусь», — констатировал Дик. По его мнению, произошедшее связано с успешными переговорами между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

О падении снаряда на территории Белоруссии стало известно 29 декабря. Минск заявил, что упавшая украинская ракета была сбита системой противовоздушной обороны. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают следователи и военные.

Позже Минобороны Украины сообщило о готовности провести расследование инцидента. Украина также готова пригласить авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой России в какой-либо форме, для участия в расследовании.

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Марина Совина
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