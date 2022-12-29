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20:59, 29 декабря 2022Бывший СССР

Киев заявил о готовности провести расследование инцидента с ракетой в Белоруссии

Минобороны Украины: Киев готов провести расследование инцидента с ракетой в Белоруссии

Фото: Vadzim Yakubionak / BelTA / Reuters

Киев готов провести расследование инцидента с упавшей на территории Белоруссии ракетой. Об этом заявило Министерство обороны Украины, передает РИА Новости.

«Украинская сторона (…) готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Белоруссии», — сказано в заявлении ведомства. Минобороны уточнило, что Украина также готова пригласить авторитетных экспертов из государств, не связанных с поддержкой России в какой-либо форме, для участия в расследовании.

Ранее Следственный комитет (СК) Белоруссии приступил к исследованию обломков ракеты. В ведомстве сообщили, что части снаряда обнаружили в Ивановском районе около деревни Горбаха на сельскохозяйственном поле. Кроме того, военный комиссар Брестской области Олег Коновалов подтвердил произошедший инцидент и заверил, что поводов для беспокойства нет.

Согласно заявлению Минобороны Белоруссии, упавшая украинская ракета была сбита системой противовоздушной обороны страны. О падении снаряда стало известно 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают следователи и военные. Президент республики Александр Лукашенко проинформирован об инциденте.

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Кристина Есикова
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