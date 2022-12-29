Роналду отреагировал на смерть Пеле

Криштиану Роналду назвал умершего Пеле вдохновением для сотен тысяч людей

Португальский нападающий Криштиану Роналду отреагировал на смерть трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Простого слова "прощай" вечному Королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир», — написал Роналду под фото с Пеле. Португалец назвал его вдохновением для сотен тысяч людей и отметил, что память о нем навсегда останется в памяти каждого любителя футбола.

О смерти Пеле стало известно ранее 29 декабря. Об этом сообщила его дочь Кели Насименту.

30 ноября сообщалось, что Пеле, ранее перенесший операцию по удалению опухоли в толстой кишке, попал в больницу с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и отмечена спутанность сознания.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

