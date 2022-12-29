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23:07, 29 декабря 2022Спорт

Роналду отреагировал на смерть Пеле

Криштиану Роналду назвал умершего Пеле вдохновением для сотен тысяч людей
Пеле и Криштиану Роналду

Пеле и Криштиану Роналду. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду отреагировал на смерть трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Простого слова "прощай" вечному Королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир», — написал Роналду под фото с Пеле. Португалец назвал его вдохновением для сотен тысяч людей и отметил, что память о нем навсегда останется в памяти каждого любителя футбола.

О смерти Пеле стало известно ранее 29 декабря. Об этом сообщила его дочь Кели Насименту.

30 ноября сообщалось, что Пеле, ранее перенесший операцию по удалению опухоли в толстой кишке, попал в больницу с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и отмечена спутанность сознания.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

Дарья Коршунова
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