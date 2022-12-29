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21:59, 29 декабря 2022Россия

Путин поручил создать базу генетической информации в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании базы генетической информации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: The Kremlin Moscow / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании базы генетической информации в стране. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, закон определяет генетические данные как сведения о генетической информации различных биологических объектов, которые пригодны для получения, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения такой информации. Под генетической информацией имеется в виду последовательность нуклеотидов в полимерах нуклеиновых кислот.

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Марина Совина
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