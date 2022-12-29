Путин поручил создать базу генетической информации в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании базы генетической информации

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании базы генетической информации в стране. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, закон определяет генетические данные как сведения о генетической информации различных биологических объектов, которые пригодны для получения, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения такой информации. Под генетической информацией имеется в виду последовательность нуклеотидов в полимерах нуклеиновых кислот.

