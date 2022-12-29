Двух россиян захотели засудить за фото на самом высоком небоскребе Азии

Проникшим на небоскреб Merdeka 118 в Малайзии блогерам из России пригрозили судебным иском

Двум российским блогерам Ивану Биркусу и Ангелине Николау, проникшим без разрешения на крышу небоскреба Merdeka 118 в Малайзии, пригрозили судебным иском. Об этом сообщает малайзийская газета Star.

Россияне забрались на крышу второго по высоте сооружения в мире и самого высокого небоскреба Азии (687 метров) ради фото. В среду, 28 декабря, блогеры опубликовали фотографии на вершине здания, которые стали быстро распространяться в соцсетях.

Засудить туристов захотели владельцы здания. «Поскольку башня находится в частной собственности, нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, — рассказал журналистам представитель компании-собственника башни PNB Merdeka Ventures. — Мы полностью сотрудничаем с властями в этом вопросе».

Более того, собеседник издания подчеркнул, что любому лицу, уличенному в проникновении на территорию небоскреба, будут предъявлены судебные иски. «Мы хотим подчеркнуть, что здание Merdeka 118 по-прежнему активно строится и безопасность остается нашим приоритетом», — добавил он.

Ранее в декабре российская блогерша отдохнула в Малайзии и назвала страну отсталой. Путешественница пожаловалась, что в местных магазинах практически нет выбора, а цены при этом очень высокие.