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11:50, 29 декабря 2022Мир

В Китае назвали главное преимущество России над украинскими беспилотниками

AT: Россия доказала свое превосходство в радиоэлектронной войне против беспилотников ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия доказала свое превосходство в радиоэлектронной войне, противодействуя украинским беспилотникам. Об этом пишет Asia Times.

Гонконгское издание сообщает, что приблизительно 90 процентов из нескольких тысяч накопленных вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников были сбиты российской армией уже к лету. Как отмечает автор материала, ссылавшийся на данные Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне, это обстоятельство вынудило Киев запросить у Запада дополнительные поставки боевых дронов.

«Средний срок службы небольшого дрона-квадрокоптера сократился до трех полетов, а у моделей с неподвижным крылом — до шести», — уточняет Asia Times.

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Глеб Бажуткин
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