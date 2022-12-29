Россиянина осудят за убийство гостеприимной знакомой и поджог дома с ее телом

В Салехарде будут судить мужчину, задушившего 26-летнюю подругу и поджегшего ее дом

В Салехарде суд рассмотрит дело 25-летнего местного жителя об убийстве 26-летней знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, накануне 30 апреля фигурант пришел в гости к подруге, чтобы выпить. Они поссорились, тогда мужчина задушил потерпевшую и поджег ее квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Однако правоохранители задержали россиянина в подъезде.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Отмечается, что фигурант недавно вышел из колонии. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Астраханской области мужчину осудили на 17 лет за убийство соседки-пенсионерки и ее сына.