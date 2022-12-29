Вучич заявил о готовности сербов в Косово и Метохии убрать баррикады

Вучич заявил, что сербы в Косово и Метохии начнут демонтировать баррикады

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что находящиеся на севере Косово и Метохии сербы готовы убрать сооруженные баррикады. По его словам, они начнут демонтировать их утром в четверг, 29 декабря, сообщает агентство Reuters,

«Это долгий процесс. Он займет некоторое время», — заявил сербский лидер.

Ранее он отметил, что к настоящему моменту удалось сохранить мир в Косово и Метохии. Он добавил, что Сербия получила «гарантии безопасности и выживания» для своих граждан.

По словам директора Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича, от США и ЕС были получены гарантии того, что никого из соотечественников на севере Косово, которые участвовали в протестах или возводили баррикады, не будут задерживать или преследовать. Он добавил, что силы безопасности Косово обязались не приходить на север самопровозглашенной республики, не получив предварительного согласия командующего Международной миссией под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) и местных властей.