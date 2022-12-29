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11:42, 29 декабря 2022Наука и техника

Apple снизит цены на iPhone в 2023 году

Инсайдер: смартфоны Apple подешевеют из-за плохих продаж iPhone 14 Plus

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Apple пересмотрит ценовую политику на свои смартфоны из-за плохих продаж стартовых устройств. Об этом сообщает известный инсайдер под ником yeux1122 в блоге Naver.

По словам специалиста, в Apple обратили внимание на неудовлетворительные продажи iPhone 14 Plus и решили, что следующее недорогое устройство серии будут доступно по сниженной цене. Так, если 14 Plus оценили в 899 долларов, то его преемник — iPhone 15 Plus — будет стоить 799 долларов. Таким образом девайс может заинтересовать большую аудиторию.

В своем сообщении yeux1122 отметил, что IT-гигант также может снизить цены на стартовую модель смартфонов. В этом случае iPhone 15 может быть оценен не в 799, а в 699 долларов.

Инсайдер подчеркнул, что в 2023 году Apple продолжит разделять две категории смартфонов — стартовые модели и премиальные флагманы. Топовые модели, которыми окажутся предположительно iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и 15 Ultra, получат самый производительный процессор и передовую камеру.

Ранее журналисты издания Digital Trends заявили, что iPhone 14 Plus провалился в продаже из-за высокой цены и конкурентных моделей. Специалисты отметили, что девайс оказался слишком дорогим для потребителей компромиссных смартфонов.

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Андрей Ставицкий
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