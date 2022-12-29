Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
4:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Осер
2:3
Завершен
Монако
Франция - Лига 1|16-й тур
ЦСКА
3:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лидс Юнайтед
1:3
Завершен
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|17-й тур
ПСЖ
2:1
Завершен
Страсбург
Франция - Лига 1|16-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
4:1
Завершен
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
07:55, 29 декабря 2022Спорт

Самая красивая спортсменка мира рассказала о проблемах со здоровьем

Самая красивая гольфистка мира Пейдж Спиранак рассказала о проблемах со здоровьем
Пейдж Спиранак

Пейдж Спиранак. Фото: Imagespace / ZumaPress / Globallookpress.com

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о проблемах со здоровьем.

«Мне пришлось заниматься своим здоровьем. Во время ежегодного осмотра врачи обнаружили комок в моей груди. Недавно мне пришлось сделать биопсию», — заявила 29-летняя спортсменка. Она подчеркнула, что ей пришлось на время приостановить ведение социальных сетей, и поблагодарила фанатов за понимание.

Спиранак регулярно публиковала фото в социальных сетях. На Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) американской гольфистки подписались 2,9 миллиона пользователей.

Спиранак занималась гольфом в университете. На профессиональном уровне спортсменка начала выступать в 2015 году. Затем она сосредоточилась на карьере модели и блогера.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В МИД сочли иллюзорной формулу мира Зеленского
Российские танки Т-80 БВ прибыли на запорожское направление
Лавров дал оценку ситуации вокруг СВПД
54-летняя супермодель показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Психолог перечислила интересные факты о полиамории
Трое российских детей заживо сгорели при пожаре в частном доме
Самая красивая спортсменка мира рассказала о проблемах со здоровьем
Россиянка побывала на Бали и раскрыла схему обмана туристов
Россиян предупредили о новых видах мошенничества с квитанциями за ЖКУ
«Путешественник во времени» назвал дату уничтожения Земли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.