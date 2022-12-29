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18:27, 29 декабря 2022Мир

Полиция Таиланда заплатит за видео с самыми смешными и страшными ДТП

Guardian: полиция Таиланда разыграет деньги за видео самых страшных и смешных ДТП

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В рамках ежегодной кампании по безопасности дорожного движения полиция Таиланда вводит альтернативный способ для уменьшения аварийности на дорогах. Правоохранители разыграют денежные призы в размере 10 тысяч бат (21 тысяча рублей) за видео с самыми страшными и смешными ДТП, пишет The Guardian.

В материале сказано, что эта мера вводится в преддверии «семи опасных дней» — предновогодней недели, во время которой полиция каждый год регистрирует наибольшее количество ДТП. Стражи порядка считают, что специальная плата будет стимулировать водителей снимать нарушения на камеру, а это, в свою очередь, замотивирует потенциальных нарушителей на более аккуратную езду.

Часть граждан Таиланда раскритиковали инициативу, считая, что деньги будут побуждать людей выполнять трюки и устраивать аварии с целью заработать.

Ранее стало известно, что в Китае из-за тумана столкнулись более 200 автомобилей, один человек погиб. Последствия аварии устраняли 11 пожарных машин и 66 спасателей. Точное количество пострадавших неизвестно до сих пор.

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Дмитрий Сотак
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