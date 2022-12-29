Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:09, 29 декабря 2022Россия

Российские танки Т-80 БВ прибыли на запорожское направление

РИА Новости: превосходящие танки ВСУ российские Т-80 БВ прибыли на запорожское направление

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские танки Т-80 БВ, превосходящие в несколько раз машины Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыли на запорожское направление. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из членов экипажа танка рассказал, что Т-80 БВ не оставит шанса украинской технике.

«Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час… Во встречном танковом бою у противника шансов нет», — подчеркнул он.

Ранее в Финляндии призвали начать поставки боевых танков на Украину. Депутаты Андерс Адлеркройц и Атте Харьянне попросили правительство передать Киеву машины Leopard 2. По их мнению, эти танки немецкого производства «идеально подходят» для подготовки военных и наращивания мощи Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД сочли иллюзорной формулу мира Зеленского
ФСБ задержала россиянина за причастность к террористической организации
Российские танки Т-80 БВ прибыли на запорожское направление
Лавров дал оценку ситуации вокруг СВПД
54-летняя супермодель показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Психолог перечислила интересные факты о полиамории
Трое российских детей заживо сгорели при пожаре в частном доме
Самая красивая спортсменка мира рассказала о проблемах со здоровьем
Россиянка побывала на Бали и раскрыла схему обмана туристов
Россиян предупредили о новых видах мошенничества с квитанциями за ЖКУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.