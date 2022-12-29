Российские танки Т-80 БВ прибыли на запорожское направление

РИА Новости: превосходящие танки ВСУ российские Т-80 БВ прибыли на запорожское направление

Российские танки Т-80 БВ, превосходящие в несколько раз машины Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыли на запорожское направление. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из членов экипажа танка рассказал, что Т-80 БВ не оставит шанса украинской технике.

«Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час… Во встречном танковом бою у противника шансов нет», — подчеркнул он.

Ранее в Финляндии призвали начать поставки боевых танков на Украину. Депутаты Андерс Адлеркройц и Атте Харьянне попросили правительство передать Киеву машины Leopard 2. По их мнению, эти танки немецкого производства «идеально подходят» для подготовки военных и наращивания мощи Украины.