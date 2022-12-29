Турецкий самолет-разведчик заметили вблизи берегов Крыма

Flightradar зафиксировал ATR 72-600T ВВС Турции над акваторией Черного моря

Многоцелевой самолет ВВС Турции, предназначенный, в частности, для радиоэлектронной разведки и патрулирования водного пространства, заметили над акваторией Черного моря. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, ATR 72-600T MPA с позывным MARTI97 около 10:30 мск в четверг, 29 декабря, вылетел с авиабазы Дженгиз Топель в турецкой провинции Коджаэли и выдвинулся в северном направлении. Некоторое время воздушное судно предположительно двигалось с выключенным транспондером, а затем вновь фиксировалось вблизи российских морских границ, примерно в 185 километрах по прямой от берегов Крыма.

Известно, что борт оснащен цифровой авионикой, радиолокационной станцией, системой защиты от радиолокационного облучения и ракетного обнаружения, а также лазерной системой защиты, станцией радиоэлектронной борьбы и детектором магнитных аномалий для обнаружения подводных лодок.

Кроме того, примерно в то же время с авиабазы НАТО в турецком городе Конья вылетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry («Часовой») с позывным NATO11 — лайнер проследовал вдоль западного черноморского побережья в сторону границы Румынии и Молдавии.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

20 декабря крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США заметили над Польшей в день визита президента России Владимира Путина в Минск. Boeing RC-135W River Joint фиксировался над польским городом Седльце, расположенным в 60 километрах от границы.