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12:06, 29 декабря 2022Интернет и СМИ

В США назвали причины недоверия Путина Западу

American Conservative: у президента России Путина есть все основания не доверять Западу

Фото: Globallookpress.com

У президента России Владимира Путина есть все основания не доверять Украине и ее западным союзникам, поскольку они не раз делали лживые заявления. Причины недоверия российского лидера западным политикам назвал обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу.

По его словам, правительства западных стран долгие годы либо лгали, либо вводили в заблуждение советское и российское правительства с многочисленными заверениями в том, что не планируют расширять НАТО на восток.

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Денис Савосин
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