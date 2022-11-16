В США обвинили Вашингтон в разжигании конфликта на Украине

TAC: политическая элита США несет ответственность за конфликт на Украине из-за угроз РФ

Вашингтон несет ответственность за конфликт на Украине, поскольку американская политическая элита спровоцировала его, годами угрожая России расширением НАТО на восток. Такое мнение выразил член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл-младший в статье для журнала The American Conservative (TAC).

«Глубинное государство — правительственные элиты, разведывательное сообщество и военный истеблишмент — десятилетиями угрожали и провоцировали Россию, подталкивая НАТО к их границам», — заявил в материале О'Нилл-младший.

По словам аналитика, Россия рассматривает НАТО у своих границ как акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности, при этом, как уточнил автор, в США знают об этом на протяжении десятилетий. Однако американская элита продолжала продвигать НАТО к территории РФ, что включало конфликты в Сербии в 1999 году и смену режима на Украине в 2014 году, считает он.

По мнению О'Нилла-младшего, Россия начала действовать только после отказа Украины от российских дипломатических инициатив. «Русские двинулись в 2014 году, чтобы защитить свою южную границу. РФ смогла обеспечить безопасность Крыма, полуострова, который в течение 300 лет занимал центральное место в российском военно-морском флоте», — высказался колумнист.

Соединенные Штаты, сделав Украину де-факто членом НАТО, по словам автора, продолжали провоцировать Россию и дальше. «После заключения Минского договора 2015 года они тыкали медведя и продолжали тыкать, пока медведь не набросился», — заключил автор.

11 ноября стало известно, что ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Глава Пентагона Ллойд Остин признал стремление Киева присоединиться к Североатлантическому блоку, но заявил, что не видит никаких решений этого вопроса в краткосрочной перспективе.