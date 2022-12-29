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12:24, 29 декабря 2022Наука и техника

Цены на подержанные электромобили Tesla рухнули

Reuters: стоимость подержанных автомобилей Tesla упала на 17 процентов за полгода

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Бывшие в употреблении автомобили Tesla резко подешевели. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты медиа обратили внимание на падение цен на подержанные автомобили Tesla и другие электрокары в США. Так, за полгода стоимость электромобилей от компании Илона Маска рухнула примерно на 17 процентов. В конце года средняя стоимость бывшей в употреблении Tesla составила 55 754 доллара или около 4 миллионов рублей — в июне автомобиль был доступен в среднем за 67,3 тысячи долларов.

Аналитики назвали причинами случившегося снижение цен на топливо и рост процентных ставок, вследствие чего покупка подержанного электрокара уже не кажется крайне выгодным приобретением.

Привлекательность электрокаров в середине года мотивировала американцев приобретать новые машины и перепродавать их с наценкой. По оценке сотрудников исследовательской фирмы Edmunds, почти треть подержанных автомобилей Tesla, выставленных на продажу в августе, были моделями 2022 года, предназначенных для перепродажи. «Сейчас вы не можете продать свою текущую Tesla дороже, чем вы заплатили за нее, но это работало в течение последних двух лет», — отметил специалист сервиса iSeeCars.com Карл Брауэр.

Ранее аналитики рассказали, что к концу 2022 года стоимость акций таких технологических гигантов, как Apple и Tesla, рекордно упала. Причиной падений назвали непрекращающиеся проблемы с коронавирусом в Китае и глобальный кризис.

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Андрей Ставицкий
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