Акции Apple и Tesla рекордно упали в цене из-за проблем в Китае

Стоимость акций Apple и Tesla упала до минимума с 2021 года из-за проблем в Китае

К концу 2022 года стоимость акций таких технологических гигантов, как Apple и Tesla, рекордно упала из-за непрекращающихся проблем с коронавирусом в Китае и глобальным кризисом. Об этом пишет ВВС.

На момент закрытия торгов 27 декабря цена акций Apple опустилась до 130,03 доллара, и это минимум с июня 2021 года. Ценные бумаги производителя электромобилей Tesla подешевели до 109,1 доллара, что на 73 процента меньше по сравнению с максимальным значением ноября прошлого года. 28 декабря на премаркете цена акций Apple поднялась до 130,3 доллара, а Tesla — до 112,6 на момент написания материала.

Ключевыми причинами падения стоимости акций стали сначала локдауны в Китае в течение года, что привело к остановке или сокращению производства на заводах компаний в стране, а потом, напротив, отмена всех ограничений и последовавший за этим рекордный рост заболеваемости. На фоне последних событий компаниям стало не хватать персонала. Сообщалось, что некоторые фирмы просили сотрудников приходить на работу, даже если те были больны.

«Фабрики будут испытывать нехватку рабочей силы в течение как минимум четырех-шести недель, поскольку волна заболеваемости затронет их производственные регионы. Большинство рабочих-мигрантов вернутся в свои родные деревни на Лунный Новый год в конце января. Производство в Китае вряд ли вернется к норме до конца февраля», — сказал главный экономист The Economist Intelligence Unit Саймон Баптист.

Также ожидается, что инвесторы будут проявлять осторожность и воздерживаться от крупных вложений на фоне повышения процентных ставок регуляторами по всему миру, замедления темпов роста мировой экономики и продолжающегося военного конфликта на Украине.

Крупнейшим в мире производителем iPhone является компания Foxconn. В ноябре она столкнулась с резким падением выручки на 29 процентов в месячном выражении на фоне беспорядков из-за жестких антиковидных ограничений на заводе в китайском Чжанчжоу. Это привело к снижению производства новейших iPhone 14 на шесть миллионов единиц в этом году.

Tesla также зависит от китайских мощностей. Компания владеет заводом в Шанхае, где в сентябре вынуждена была останавливать производство из-за нехватки микрочипов. Ситуация у автогиганта усугубилась после покупки Twitter Илоном Маском, который, по мнению инвесторов, стал уделять слишком много времени руководству социальной сетью. Тем временем продажи электромобилей Tesla начали снижаться, что вынудило компанию пойти на снижение цен. Инвесторы убеждены, что производителю нужен профессиональный генеральный директор, который сможет вывести компанию из нынешнего «пятибалльного шторма».